شكرا لقرائتكم روجرز يؤكد عدم خطورة إصابة هدافه فاردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عادت لعنة الإصابات التي ضربت المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مرة أخرى بعد خروج جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي في الشوط الأول في انتصار فريقه 4-1 على وست هام يونايتد يوم الأربعاء.

ومع غياب هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد لفترة طويلة زاد الحديث عن محاولة غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بإقناع المهاجم فاردي متصدر قائمة هدافي الدوري بالتراجع عن قرار الاعتزال الدولي.

ويبدو أن فاردي، الذي أحرز 17 هدفا ليقود ليستر إلى المركز الثالث هذا الموسم، في طريقه للانضمام إلى مواطنيه ليترك ساوثغيت بدون خيارات مع اقتراب بطولة أوروبا.

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وتعرض مهاجم ليستر لإصابة في الشوط الأول، وعلى الرغم من محاولته إكمال المباراة خرج قبل الاستراحة.

وفي الوقت الذي لم يتضح فيه مدى الإصابة قال بريندان رودجرز مدرب ليستر إنها ليست في العضلة الخلفية للفخذ.

وأضاف "ليست العضلة الخلفية للفخذ وهذا أمر جيد. أتمنى له الشفاء على مدار الأيام القليلة المقبلة وأن يعود. جيمي قائد حقيقي للفريق لكن لو كان علينا النجاح فيجب أن يتعلق الأمر بالفريق. غاب عنا لعدد من المباريات والفريق قدم أداء جيدا لكن بالتأكيد نريد أن يكون في أفضل حال. إنه لاعب جيد ونتمنى ألا يكون الأمر خطيرا".

وتابع "شعر بألم وبدا أنه انقباض في تلك اللحظة. سنفحصه لكن يبدو أنه ليس خطيراً".