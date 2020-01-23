شكرا لقرائتكم بعد صدمة بيرنلي.. سولشاير يكشف: نحتاج لاعبين جددا في يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن تشكيلته مرهقة وقدم أكبر دليل على مطالبه بالتعاقد مع لاعبين جدد لمساعدة الفريق بعد الهزيمة 2-صفر أمام ضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وقال مدرب يونايتد "نجتهد من أجل التطور والتعاقد مع لاعبين وأتمنى أن نفعل ذلك. أعتقد أن الجميع يرى أن اللاعبين مرهقون ولا يوجد ما أشتكي بشأنه من أي لاعب لأنهم يقدمون كل ما لديهم".

ومع غياب الثلاثي بول بوغبا وسكوت مكتوميناي وماركوس راشفورد لفترة طويلة، بسبب الإصابة ورحيل العديد من اللاعبين في الصيف الماضي تبدو الخيارات قليلة أمام المدرب النرويجي.

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وأضاف "نعلم أننا بحاجة إلى تعزيز واتخذنا قرارات برحيل بعض اللاعبين لأننا كنا بحاجة إلى بداية جديدة مع رؤية واضحة لهدفنا وهذا يعني نوعا محددا من اللاعبين في تشكيلتنا. هذه ثاني هزيمة على ملعبه والأولى منذ أغسطس. كنت أعتقد أننا طوينا تلك الصفحة".

وأجاب سولشاير عند سؤاله في مقابلة مع شبكة بي.تي سبورت عن الانتقالات "أتفهم أنكم تتحدثون عن ذلك وسيكون هذا مثار الحديث في الوقت الحالي لأننا بدأنا عملية إحلال وتجديد". وكان الفوز هو الأول لبيرنلي في أولد ترافورد منذ 1962.

وقال سولشاير "بالنسبة لي أهم شيء وهو تقديم أداء قوي على أرض الملعب وهذا لم يكن جيدا بالقدر الكافي لفريق يمثل مانشستر يونايتد".