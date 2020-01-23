شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة: كنت حارس مرمى بنادى الزمالك فى جيل حمادة إمام وأبو رجيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة عن مفاجأة، من خلال تصريحاته لقناة نادي الزمالك، عندما أكد أنه كان لاعبًا في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وأنه لعب في مركز حراسة المرمى، مضيفًا أنه كان ضمن جيل حمادة إمام ومحمود أبو رجيلة وشاهين وغيرهم من الرموز التاريخية لنادي الزمالك.

وعن التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا لميدو، أكد رئيس المقاصة أن إدارة النادي لا تزال تدرس السير الذاتية الخاصة بالمدربين الأجانب والمصريين ولم يتم الاتفاق مع أي مدرب حتى الآن بشكل رسمي.

وخاض فريق مصر للمقاصة مرانه الأول اليوم عقب رحيل الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة ميدو، بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز في الجولة الـ 14 للدوري بنتيجة 3/1 واحتلال الفريق المركز الـ 15 في الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 7 مباريات.

قاد مران اليوم الجهاز الفني المؤقت بقيادة جمال عمر، ومن المقرر أن يصل النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني السابق لمنتخب تنزانيا ونجم الزمالك وبرشلونة السابق، غدًا إلى القاهرة للتفاوض مع إدارة نادي مصر للمقاصة لتولي المهمة رسميًا خلفًا لميدو.

وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، أمس الأربعاء، وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضى فى الجولة الـ 14 للدورى المصرى ليحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 15 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من فوزين و5 تعادلات و7 خسائر.

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وشهدت الساعات الماضية مفاوضات بين مسئولى نادى مصر المقاصة مع أمونيكى لتوليه تدريب الفريق الفيومي، وتم الاتفاق على حضور أسطورة الزمالك الأسبق إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات وتحديد إمكانية توقيع العقود مع المدير الفنى من عدمه.

وبخلاف التفاوض مع أمونيكى دخل 5 مدربين ترشيحات تولى منصب المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة خلفا لاحمد حسام ميدو وهم كلا من على ماهر المدير الفنى السابق لانبي، وأحمد حسن المدير الفنى السابق للإسماعيلى وكابتن المنتخب الوطنى السابق، وإيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى، وخالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني.