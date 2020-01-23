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صور.. أول مران لفريق مصر للمقاصة بعد رحيل ميدو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق مصر للمقاصة مرانه الأول اليوم عقب رحيل الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة ميدو، بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز في الجولة الـ14 للدوري بنتيجة 3/1 واحتلال الفريق المركز الـ15 في الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 7 مباريات.

قاد مران اليوم الجهاز الفني المؤقت بقيادة جمال عمر، ومن المقرر أن يصل النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني السابق لمنتخب تنزانيا ونجم الزمالك وبرشلونة السابق، غدًا إلى القاهرة للتفاوض مع إدارة نادي مصر للمقاصة لتولي المهمة رسميًا خلفًا لميدو.

وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح أمس الأربعاء، وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضى فى الجولة الـ 14 للدورى المصرى ليحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 15 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من فوزين و5 تعادلات و7 خسائر.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات بين مسئولي نادى مصر المقاصة مع أمونيكى لتوليه تدريب الفريق الفيومي، وتم الاتفاق على حضور أسطورة الزمالك الأسبق إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات وتحديد إمكانية توقيع العقود مع المدير الفنى من عدمه.

وبخلاف التفاوض مع أمونيكى دخل 5 مدربين ترشيحات تولى منصب المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة خلفًا لأحمد حسام ميدو وهم كل من على ماهر المدير الفنى السابق لإنبي، وأحمد حسن المدير الفنى السابق للإسماعيلى وكابتن المنتخب الوطنى السابق، وإيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى، وخالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني.

ويمتلك أمونيكى سيرة تدريبة رائعة حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 سنة  للفوز بلقب كأس العالم تحت 17 عام التى أقيمت فى تشيلى عام 2015.

وخاض النسر النيجيرى تجربة تدريب فى نادى الخرطوم السودانى وحقق نتائج طيبة معه أهلته لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب تنزانيا فى أغسطس 2018 خلفًا للمدرب سالوم مايانجا ونجح فى الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى القاهرة لأول مرة منذ 40 عاماً وحقق طفرة هائلة فى الكرة التنزانية.

 

 

تدريب المقاصة
تدريب المقاصة

 

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تدريب فريق المقاصة
تدريب فريق المقاصة

 

تدريب مصر المقاصة
تدريب مصر المقاصة

 

تدريب مصر للمقاصة
تدريب مصر للمقاصة

 

تدريبات مصر للمقاصة
تدريبات مصر للمقاصة

 

تركيز لاعبي مصر للمقاصة في التدريبات
تركيز لاعبي مصر للمقاصة في التدريبات

 

جمال عمر المدير الفني المؤقت للمقاصة
جمال عمر المدير الفني المؤقت للمقاصة

 

صلاح أمين
صلاح أمين

 

صلاح ريكو في تدريب المقاصة
صلاح ريكو في تدريب المقاصة

 

فريق مصر للمقاصة
فريق مصر للمقاصة

 

لاعبو مصر للمقاصة
لاعبو مصر للمقاصة

 

مصطفي شبيطة
مصطفي شبيطة

 

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