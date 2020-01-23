شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. سيراميكا كليوباترا يضم شريف دابو من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، تعاقده مع شريف دابو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ليكون ثاني صفقات الفريق الشتوية، بعد ضم النيجيري كاظيم ماليبو.

وأكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن دابو وقع بشكل رسمي على عقود الانتقال إلى صفوف ناديه، لمدة ثلاثة مواسم ونص الموسم، تبدأ من يناير الجاري وتنتهي في صيف عام 2023.

وأشاد البطاوي بالصفقة التي وصفها بالقوية لدعم الخط الأمامي للفريق، بعد طلب هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع دابو في يناير الجاري.

وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، ليبدأ مرحلة جديدة مع نادي سيراميكا كليوباترا، يستهدف خلالها الصعود إلى الدوري الممتاز.

وسبق وأعلن معتز البطاوى، انتقال محمد ناصر مدافع فريق الشباب إلى النادى الأهلى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وتنتهى بنهاية الموسم الجارى.

وتواجد أحمد عبد الله إدارى النادى الأهلي فى سيراميكا كليوباترا اليوم، وحصل على توقيع اللاعب فى حضور أحمد الكيلانى المدير الإدارى للفريق الأول، وتم إنهاء كل أمور التعاقد بين الأطراف الثلاثة بشكل رسمى وسريع.

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وأشاد البطاوى بالمستوى الفنى والبدنى للاعب محمد ناصر، الذى تم تصعيده للفريق الأول منذ بداية الموسم، وظهر بشكل جيد للغاية، مؤكدًا أن الهدف من الإعارة هو حصول اللاعب على خبرات أكثر في هذه الفترة.

ووجه الشكر إلى مسئولى النادى الأهلى عن الاحترافية فى التفاوض والإسراع فى إنهاء الصفقة، مشددًا على أن ناصر المولود فى عام 1999، سيكون داعمًا قويًا لصفوف النادى الأهلى فى الستة أشهر المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة النجم الساحلى المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

أعد نجوم النادى الأهلى، حفلة وداع لزميلهم المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر عبر إنستجرام، وذلك بعد إعلان القلعة الحمراء انتقال المهاجم المغربى لصفوف الاتفاق السعودى لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، نجوم الأهلى أرسلوا عبارات الوداع والدعم لزميلهم فى رحلته الجديدة متمنين له المزيد من التألق والعودة مجددًا لارتداء الفانلة الحمراء.

البداية مع حسام عاشور كابتن الأهلى الذى نشر صورته برفقة أزارو عبر إنستجرام وعلق قائلا: "ربنا يوفقك يا حبيبى مع الاتفاق وترجعنا تانى وتكسر الدنيا".

فيما ودع التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى زميله المغربى وليد أزارو، بنشر صورته برفقة أزارو عبر إنستجرام وعلق: "بالتوفيق يا أخويا وعشرة عمرى حتوحشنى جدًا يا أخويا.. بالتوفيق أن شاء الله وترجع بسرعة".