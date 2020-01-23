شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: كاسونجو أدى برنامجا تأهيليا "صباحى" لمدة 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف علي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن خضوع الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة لبرنامج تأهيلي مكثف لمدة 3 أسابيع قبل بداية يناير الجاري بناءً على تعليمات الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال المشرف على الكرة في تصريحات خاصة لقناة نادي الزمالك: "كاسونجو خضع لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع بمفرده بناءً علي تعليمات كارتيرون، وكان يحضر للنادي صباحًا لخوض التدريبات وفقًا لتعليمات كارتيرون، وتم الانتهاء من البرنامج التأهيلي وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وأضاف أمير مرتضى أن كاسونجو رحل عن الزمالك في بداية الموسم بناءً علي رؤية المدير الفني السابق للفريق، وتم قيده في قائمة الفريق مرة أخرى في يناير الجاري بناءً علي رؤية المدير الفني الحالي، مختتمًا تصريحاته بأن كاسونجو كان له دور كبير مع الفريق خلال الفترة التي كان ضمن صفوف الزمالك قبل إعارته لنادي الوداد المغربي بداية الموسم الحالي.

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كان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، قد كشف عن أن اللاعبين المقرر قيدهم فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بفتح الاستبدال للأندية، سيتم تحديد هويتهم عقب لقاء مازيمبى الكونغولى، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بناءً على رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وتابع أمير مرتضى لـ"الخليج 365"، أن كل التركيز فى الوقت الحالى حول مواجهة مازيمبى وحصد بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا ثم حسم هوية اللاعبين المقرر ضمهم إلى القائمة الأفريقية بعد فتح الباب نحو الاستبدال من قبل الاتحاد الأفريقى.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدًا في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء.