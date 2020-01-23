شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "قاهر الزمالك" على رادار الأهلي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري النادي الأهلي مفاوضات مكثفة مع طلائع الجيش لضم أحد لاعبيه الى صفوف الألنادي الأحمر بعد المستوى القوى الذى ظهر عليه لاعب الفريق العسكري في مباريات ناديه في الدوري المصري.

ويسعي مسئولو الأهلي ضرب عده عصافير من جراء التعاقد مع اللاعب سواء بقيده تحت السن ومن ثم الاستعانه به إفريقيا ومحليا في ظل اصابة أكثر من لاعب مثل حمدي فتحي ومحمد محمود نجمي خط وسط الفريق بإصابات طويله فضلا عن اقتراب رحيل صالح جمعة لخروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر. ويجد مسئولو الأهلي الإمكانيات اللازمة في لاعب طلائع الجيش والتي تجعله هدفا للأحمر من أجل تدعيم خطه الأمامي. Advertisements مع الاخذ في الاعتبار عدم أحقية الأهلي في التعاقد مع اي لاعب جديد فوق السن خلال الفترة الحالية بعد التعاقد في يناير الجاري مع الثنائي محمود كهربا والسنغالي اليو بادجي وهو الأمر الذي يري فيه أيضا الجهاز الفني للفريق الأول التعاقد مع اللاعب حلا لأزمتي الاستبدال ودعم خط الهجوم في الفريق خلال مشوار الفريق المحلي والافريقي . الجدير بالذكر أن مسئولي نادي الزمالك كانوا قد طلبوا في وقت سابق التعاقد مع لاعب طلائع الجيش بعد ترشيحه من قبل مدربه السابق طارق يحيي لمسئولي الابيض إلا أن تأجيل مسئولي الطلائع الرد علي الفاكس الرسمي الذي تم إرساله من الزمالك طوال الفترة الماضية عطل الصفقة، والتي تكاد تتحول من الأبيض للأحمر خلال الأيام المقبلة قبل غلق باب القيد بنهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر ، ان اخر صفقات الاهلي هو ضم إليو بادجي ، وأعلن اتحاد الكرة انهاء النادى الأهلى قيد السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق محليًا وافريقيا بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليصبح من حق اللاعب المشاركة أمام النجم الساحلى الأحد المقبل بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

ويخوض الأهلى مواجهة النجم الساحلى فى القاهرة الأحد المقبل على استاد السلام فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، قبل السفر إلى السودان لمواجهة فريق الهلال، كما يواصل الأهلى تدريباته اليومية استعداداً لخوض المباراة المرتقبة، ويتطلع فايلر لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة المرتقبة من أجل حصد النقاط الثلاث والحفاظ على حظوظ الفريق فى التأهل لدور الثمانية بالبطولة التى يرغب الاحمر فى استعادتها لخزائنه الغائبة عنها منذ عام 2013.