شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيقاف ودية نادي مصر ورديف الممتاز "ب" بسبب رفع أذان العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام حكم مباراة نادي مصر وفريق رديف الممتاز "ب" الودية التي أقيمت اليوم بإيقاف المباراة أثناء أحداث الشوط الأول، بسبب رفع أذان صلاة العصر، في واقعة نادرًا ما تحدث في الملاعب.

وانتهت المباراة بفوز نادي مصر بأربعة أهداف نظيفة، وشارك خلال المباراة المحترفان المنضمان حديثًا للفريق في يناير الجاري وهما إيجور البرازيلي وجبريل من كامبيا، وظهر الثنائي بمستوى جيد نال إعجاب عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق، وأحرز كل منهما هدف من أهداف فريقهما الأربعة.

وكان إيجور الذى يلعب فى مركز المهاجم الصريح والذى يبلغ من العمر 25 عامًا، يخوض التدريبات مع فريق أف سى مصر منذ بداية الموسم، لكنه لم يشارك فى أى مباراة رسمية أو ودية مع الفريق بناء على رغبة عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق إف سى مصر، الذى فضل الاعتماد على اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق فى المباريات الودية، لينهي النادي إجراءات قيده في يناير الجاري.

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يذكر أن فريق رديف الممتاز " ب" هو عبارة عن فريق يضم اللاعبين المستبعدين من أندية القسم الثاني ولم يتم قيدهم في أي نادي ويخوضون مباريات ودية مع أندية الممتاز "أ" و"ب".

ويستعد فريق نادي مصر لخوض مباراة هامة أمام فريق بيراميدز يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، حيث يحتل فريق نادي مصر المركز الـ 17 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة ، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والخسارة في 7 مباريات.

وتعرض نادي مصر للخسارة في مباراته الأخيرة امام انبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، فيما حقق فريق بيراميدز لفوز في مباراته الأخيرة علي مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل فريق بيراميدز المركز الـ 5 في الدوري برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 5 مباريات والخسارة في 3 مباريات.