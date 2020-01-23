شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يفاوض لاعبا جديدا بسيراميكا بعد البلدوزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهتم مسئولو النادي الأهلي بالتعاقد مع لاعب جديد من صفوف سيراميكا كليوباترا مواليد 2000، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبل، بخلاف محمد ناصر الذي تم التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

جاء اهتمام الأهلي بضم لاعب سيراميكا ليكون عوضًا عن زميله على الملواني والذي وقع بالأمس ليلاً لنادي سموحة علي سبيل الإعارة بنية البيع لمدة 6 أشهر.

لمعرفة التفاصيل واللاعب الجديد الذي يرغب في ضمه الأهلي من هنا:

يذكر أن عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي قد طلب رسميا التعاقد مع الثنائي محمد ناصر الشهير بالبلدوزر وعلي الملواني لاعبا سيراميكا، بعد رفض التفريط في زميلهم عمرو النعماني صانع ألعاب الفريق في بداية الموسم رغم توقيعه بشكل رسمي علي عقود القلعه الحمراء، قبل أن تنجح الإدارة الحمراء في ضم ناصر على سبيل الإعارة وينتقل الملواني إلى سموحة بنفس الطريقة.

ويصر مسئولو النادي الأهلي على ضم اللاعب ولذي يعد الهداف الأول لفريقه ، والذي يعد أفضل موهبة داخل سيراميكا ليلحق بزميله المدافع محمد ناصر المنضم إلي صفوف فريق شباب الاهلي خلال الساعات المقبلة.

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أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، انتقال محمد ناصر مدافع فريق الشباب إلى النادي الأهلي لمدة ستة أشهر على سبيل الاعارة، وتنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتواجد اليوم أحمد عبد الله إداري النادي الأهلي، في سيراميكا كليوباترا، وحصل على توقيع اللاعب في حضور أحمد الكيلاني المدير الإداري للفريق الأول، وتم إنهاء كافة أمور التعاقد بين الأطراف الثلاثة بشكل رسمي وسريع.

وأشاد البطاوي بالمستوى الفني والبدني للاعب محمد ناصر، الذي تم تصعيده للفريق الأول منذ بداية الموسم، وظهر بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن الهدف من الإعارة هو حصول اللاعب على خبرات أكثر في هذه الفترة.

كما وجه الشكر إلى مسئولي النادي الأهلي عن الاحترافية في التفاوض والإسراع في إنهاء الصفقة، مشددا على أن ناصر المولود في عام ١٩٩٩، سيكون داعما قويا لصفوف النادي الأهلي في الستة أشهر المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة النجم الساحلى المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.