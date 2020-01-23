المقاصة: ميدو رائع لكن ما كنا لنحتمل مزيد من النتائج السيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، بأن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني المُقال من تدريب الفريق، بذل جهدًا رائعًا، نافيًا أن يكون قد حدد بديله حتى الآن.

وقال رئيس مصر للمقاصة في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "ميدو مدرب رائع، وبذل الكثير من الجهد مع الفريق، وعندما شاهدت تدريبات الفريق اعجبت كثيرًا بما يقوم به."

وتابع: "المشكلة لم تكن في عمل ميدو، لكن النتائج السلبية المتتالية هي السبب في اتخاذ القرار، ما كنا لنحتمل مزيد من النتائج السلبية، والفريق أصبح مهددًا بالهبوط."

Advertisements

ويمتلك مصر للمقاصة في الوقت الحالي 11 نقطة في المركز الـ15 بجدول الترتيب، متساويًا مع طلائع الجيش ونادي مصر في المركزين الـ16 والـ17.

وأضاف رئيس المقاصة: "لم نحدد حتى الآن اسم المدير الفني الجديد للمقاصة، وكل ما يقال في وسائل الإعلام غير صحيح."

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد عقدنا جلسات مع عدد من المدربين في مصر وخارج مصر، ومازلنا ندرس الخيارات المتاحة."