إمام عاشور: الدوري زمالكاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد إمام عاشور، لاعب الزمالك، ثقته في تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري، رغم ابتعاده عن صدارة الترتيب التي يسيطر عليها حاليا النادي الأهلي حامل اللقب بالعلامة الكاملة.
وقال عاشور، في تصريحات مقتضبة لقناة "الزمالك"، الخميس، عن إمكانية تتويج الزمالك بلقب الدوري: "لا يوجد شيء صعب في كرة القدم، وما زلت عند رأيي بأن الدوري زمالكاوي".
وكان الزمالك تعاقد مع إمام عاشور (21 عاما) قادما من غزل المحلة، ولم يشارك اللاعب الشاب في أي مباراة تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، بعدما كان يلعب كبديل.
وأضاف إمام عاشور: "من الطبيعي أن يتعرض اللاعب للتعثر لكني أركز في القادم، أنا زمالكاوي وعائلتي كلها زمالكاوية".
يذكر أن الأهلي حقق انطلاقة تاريخية في الدوري المصري ليتصدر ترتيب المسابقة المحلية برصيد 36 نقطة من 12 مباراة، فيما يأتي الزمالك رابعا وفي جعبته 24 نقطة بعد خوض 12 مباراة.
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