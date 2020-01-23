لاليغا الإسبانية تبدأ من مصر لفتح أول فروع مطاعمها الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يفتتح اتحاد دوري كرة القدم للمحترفين الإسباني المعروف عالميًا باسم " لاليغا "، يوم 25 يناير الجاري في ألماظة سيتي سنتر، أول فروع المطاعم و الكافيهات الخاصة بها في مصر و الشرق الأوسط بالشراكه مع شركة برايم هوسبيتاليتي إحدي شركات مجموعة برايم مصر ضمن خطته للانتشار بعلامته التجارية في أنحاء العالم.

فرناندو سانز، المدير التنفيذي لـ "لاليغا"، أشار في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إلى أن البدء بمصر جاء بعد دراسات عديدة لنمو الاقتصاد المصري الملحوظ و حب الشعب المصري لكرة القدم.

وأتم المدير التنفيذي لـ "لاليغا" حديثه بالإشارة إلى أن المطاعم ستتيح لروادها مشاهدة مباريات كرة القدم، بالإضافة إلى فرصة للفوز بتذاكر لحضور المباريات في الاستاد في اسبانيا للفرق المختلفة بالدوري كما تتيح الحصول علي هدايا تذكارية للفرق المفضلة.