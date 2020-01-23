تقرير.. هل يستفيد الأهلي والزمالك من قرار "كاف" الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الأندية المشاركة في بطولاته بإمكانية استبدال كل فريق لأربعة لاعبين ممن لم يسبق لهم المشاركة خلال النسخة الحالية.

وفتح القرار الجديد الخاص بالاتحاد الإفريقي الباب حول إمكانية استفادة الأهلي أو الزمالك من التعديل الذي طرأ على لائحة القيد.

بالنسبة للأهلي، فلن يتمكن النادي من الاستفادة بهذا القرار، حيث أنه من بين 26 لاعبًا تم قيدهم في القائمة الأولى للفريق شارك 25 لاعبًا، ولم يبق بدون مشاركة سوى شريف إكرامي حارس المرمى، فيما تم قيد بعد ذلك سعد سمير، وشارك قبل الإصابة، وبعده محمود عبدالمنعم "كهربا" وشارك.

وسيقوم الأهلي بقيد أليو بادجي إلى القائمة ليكون الإسم رقم 29 وبعد ذلك يمكن إضافة لاعب واحد لإكمال القائمة 30 لاعبًا دون أن يكون هناك إمكانية للاستبدال.

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وسيكون من الصعب استبدال شريف إكرامي العنصر الوحيد بقائمة الأهلي الذي لم يشارك بأي لاعب، إلا إذا رأي الأهلي إمكانية أن يتم إضافة حارس أخر للقائمة بدلًا منه.

أما بالنسبة للزمالك، فلديه فرصة من أجل الاستفادة بهذه القاعدة حيث أنه يمتلك لاعبين اثنين تم قيدهما في القائمة ورحلوا دون أن يشارك أي منهما، مع العلم أن القائمة الأولى للفريق شهدت تسجيل 28 لاعبًا، وتمت إضافة محمد أوناجم لهم في فترة التسجيل الثانية.

وأضاف الزمالك كابونجو كاسونجو المهاجم العائد من إعارة إلى قائمته المحلية، وربما يكون الأقرب لأن يكون الاسم الـ30 في قائمة الفريق.

وسيحق للزمالك استبدال أيمن حفني، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" فيما يمتلك الفريق 3 أسماء خارج القائمة الإفريقية هم محمود عبدالرحيم "جنش"، أمام عاشور، وأحمد عيد المدافع الأيمن الشاب.