رسميا.. النجم يفقد كوليبالي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أعلن نادي النجم الساحلي، عن غياب لاعبه سليمان كوليبالي عن مباراة النادي الأهلي بدوري الأبطال.
ويتأهب الأهلي لاستضافة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل لحساب الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ونشر النجم الساحلي اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن اللاعب كوليبالي يُعاني من بعض الأوجاع جعلته يخوض المران منفردًا، لذلك قرار الجهاز الطبي بالتشاور مع الجهاز الفني عدم المجازفة باللاعب في المباراة المقبلة أمام الأهلي شأنه شأن ماهر الحناشي.
وكان قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي التونسي قد قال من خلال تصريحات لمصراوي، إنه تم استبعاد اللاعب بسبب أزمته السابقة مع النادي الأهلي.
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