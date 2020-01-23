عن طريق نجم برشلونة الأسبق.. المقاصة على موعد مع التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام عادل:

اقترب نادي المقاصة من دخول التاريخ بالتعاقد مع النيجيري إيمانويل إيمونيكي نجم الزمالك وبرشلونة الأسبق لتولي تدريب الفريق خلفا لأحمد حسام ميدو، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وفي حالة إتمام التعاقد سيكون إيمونيكي، أول مدرب أفريقي - من أصحاب البشرة السمراء - يتواجد في الدوري المصري بالإضافة إلى كونه أول مدرب سبق وأن ارتدي قميص العملاق الكتالوني يدرب في الدوري المصري.

ويصل مساء اليوم الخميس، النسر النيجيري، لوضع بعض الرتوش الأخيرة مع النادي الفيومي لإعلان التعاقد.

إيمونيكي كان يقود المنتخب التنزاني، في بطولة أمم أفريقيا الماضية، إلا أنه ترك الفريق بعد الخروج من الدور الأول من البطولة .

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صاحب الـ 49 عام ليس غريبا عن الكرة المصرية، حيث سبق وأن لعب في صفوف الزمالك بداية من عام 1991-حتى 1994، ويعتبره خبراء الأبيض أفضل صفقة أفريقية في تاريخ النادي، بعد الغاني كوارشي لمساهمته بفوز الفارس الأبيض ببطولاتين للدوري العام، بالإضافة إلى تواجده في مص، في بطولة أمم أفريقيا2019، وواجه المنتخب المصري، في مباراة ودية قبل انطلاق البطولة

ويعتبر إيمونيكي، أيضً أول لاعب يلعب لصفوف برشلونة الإسباني، ويتواجد في تدريب نادي مصري،ولعب في صفوف البلوجرانا من عام 1997-حتى 2000، وشارك معهم في 19 مباراة وأحرز هدف وحيد .

وتسبب إيمونيكي، في وجود ظاهرة جديدة، في الدوري المصري، حيث جرت العادة، أن تتعاقد الأندية المصرية، مع مدربين أجانب من أي قارة، يكون لهم باع في التدريب الأفريقي، أي سبق لهم تدريب أندية ومنتخبات أفريقية .

فتعاقد بيراميدز، مطلع الموسم الجاري، مع الفرنسي سباستيان ديسبر، الذي تولى تدريب أوغاندا في بطولة أمم أفريقيا الماضية، وكذلك الزمالك الذي تعاقد مع الصربي ميتشو في بداية الموسم، وسبق له تدريب نفس الفريق، وتدريب أندية أفريقية أخرى، إلا أن هذه المرة الأولى الذي يتواجد فيها مدرب أفريقي، في بطولة الدوري الممتاز.