مصدر: الكاف فتح المجال لاستبدال اللاعبين المشاركين في البطولات الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح الاستبدال للأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال، والكونفدرالية.
وقال مصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأحد أن الاتحاد المصري وصله خطاب من الإتحاد الإفريقي بالسماح باستبدال 4 لاعبين بقائمة كل نادي قبل غلق باب القيد في نهاية يناير الجاري.
ولم تسمح لائحة بطولات الأندية الخاصة بالاتحاد بالإفريقي باستبدال اللاعب المسجل بقائمة أي فريق خلال الموسم لأي سبب، قبل أن يتراجع عن هذا الأمر قبل أيام من غلق باب الانتقالات الثانية.
وأوضح المصدر ذاته أن الإستبدال سيكون بشرط ألا يكون اللاعب الذي يخرج من القائمة قد سبق له المشاركة على الإطلاق في أي مباراة.
وتواصل 4 أندية مصرية مشاركاتها الإفريقية حيث ينافس الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى المصري وبيراميدز في الكونفدرالية.
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