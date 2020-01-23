تقرير.. الزمالك ومازيمبي.. طريق للنهائية والثأر من الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - في تمام التاسعة مساءً سيخوض الزمالك اختبارًا قويًا أمام مازيمبي الكونغولي في لقاء يقام على ملعب "السلام" ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك لديه فرصة من أجل حسم البطاقة الثانية بعدما استحوذ مازيمبي على البطاقة الأولى بالفوز في المباراة الماضية على بريميرو دي أوجستو الأنجولي.

بطل الكونفدرالية في النسخة الماضية حال فوزه على مازيمبي سيكون حسم موقفه من التأهل دون النظر إلى مباراة الجولة الأخيرة أمام بطل أنجولا.

ويحتاج الزمالك صاحب المركز الثاني بسبع نقاط إذا ما أراد الصدارة الفوز بأربعة أهداف دون رد على بطل الكونغو من أجل الارتقاء بالقمة قبل جولة على نهاية مرحلة المجموعات.

لكن وقبل مباراة الجمعة، يستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الزمالك ومازيمبي والتي بدأت منذ نسخة 2002:

- الطريق للخامسة:

في نسخة (2002) من مسابقة دوري أبطال أفريقيا استطاع الزمالك أن يعبر إلى المباراة النهائية من البطولة القارية عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي.

مباراة الذهاب والتي أقيمت في الكونغو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب إلا أن لقاء تفوق فيها الزمالك بهدفين دون رد.

الزمالك في النهاية وصل إلى المباراة الختامية ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوي المغربي ليفوز عليه (1-0) بمجموع المباراتين ليتوج الفريق الأبيض بلقبه الأفريقي الخامس.

- خسارة في المجموعات

في نسخة (2012) من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حقق مازيمبي الفوز الأول له على حساب الزمالك في إطار مرحلة المجموعات بهدفين دون رد.

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لقاء الإياب عاد مازيمبي ليتفوق على الزمالك بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت بمصر وتحديدًا على ملعب "الكلية الحربية".

هذه المجموعة شهدت وصول الأهلي ومازيمبي لدور نصف النهائي، في المقابل جاء بيريكوم تشيلسي والزمالك في الترتيب الثالث والرابع على الترتيب.

- خسارة جديدة وإقصاء

تفوق مازيمبي تكرر على الزمالك وهذه المرة في نسخة (2014) من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث فاز بطل الكونغو على ملعبه بهدف دون رد.

وفي لقاء العودة والتي أقيمت بمصر ضمن مرحلة المجموعات بدور ربع النهائي فرض مازيمبي التعادل السلبي على الزمالك ليحسم بطل الكونغو صدارة المجموعة، في المقابل ودّع الزمالك البطولة باحتلاله المركز الأخير بأربع نقاط.

- النتيجة الأكبر

خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا كتب مازيمبي الانتصار الأكبر خلال تاريخ مواجهاته أمام الزمالك بعدما فاز عليه في " لوبومباشي" بثلاثة أهداف دون رد.

الزمالك لديه الفرصة والثأر سواء على نتيجة المباراة الأولى بجانب سلسلة النتائج السلبية والتي تحققت في نسختي (2012) و (2014).