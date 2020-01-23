رسميًا.. مدافع بيراميدز السابق ينتقل للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تعاقده رسميًا مع المدافع السوري عمر الميداني قادمًا من صفوف الكويت الكويتي.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي "زعيم الثغر" فإن الميداني والذي يلعب في مركز المدافع وقع على عقد مدته موسم ونصف من أجل تدعيم الجانب الدفاعي للفريق الساحلي خلال الفترة المقبلة.

الميداني يمتلك تجربة سابقة في الدوري المصري عندما لعب في صفوف بيراميدز خلال الموسم الماضي قبل أن يرحل متجهًا للكويت.

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وأصبح الميداني ثاني صفقات الاتحاد في فترة الميركاتو الشتوي بعد الحصول على خدمات المهاجم الليبي محمد أنيس سالتو القادم من صفوف النجم الرياضي الساحلي التونسي.

ويقدم الاتحاد مباريات مميزة خلال هذا الموسم حيث يحتل الفريق السكندري المركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي متصدر المسابقة.

جدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في إطار إياب ربع نهائي من البطولة العربية "كأس محمد السادس".

لقاء الذهاب انتهى في الاسكندرية بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد ليكون الاتحاد مطالبًا بالفوز بهدفين إذا ما أراد العبور والوصول للمربع الذهبي.