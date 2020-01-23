الفتح يتعادل مع ضمك فى الدورى السعودى

حسم التعادل السلبى مواجهة الفتح أمام نظيره فريق ضمك، خلال المباراة التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله بن جلوي

وبهذه النتيجة يحتل فريق الفتح المركز الرابع عشر برصيد ١٠ نقاط في حين ياتي ضمك فى المركز السادس عشر برصيد ٩ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وبهذه النتيجة يحتل فريق الفتح المركز الرابع عشر برصيد ١٠ نقاط في حين ياتي ضمك فى المركز السادس عشر برصيد ٩ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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