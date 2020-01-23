الزمالك يواجه مازيمبي بزيه الأساسي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وفريق مازيمبي الكونغولي والذي أقيم مساء اليوم عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي ويرتدي الحارس الزي الأخضر.

بينما يرتدي مازيمبي الزي الأسود ويرتدي حارسه الزي البرتقالي.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك: نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي مساء غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الحارس الزي الأخضر.بينما يرتدي مازيمبي الزي الأسود ويرتدي حارسه الزي البرتقالي.وحضر الاجتماع الفني من الزمالك: نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.ويواجه الزمالك فريق مازيمبي مساء غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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