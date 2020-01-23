تفاصيل مبادرة الصلح بين نادى الشرقية وفاقوس

قال نادى الشرقية فى بيان لة على الصفحة الرسمية للنادى :يؤكد نادي الشرقية على تقديره واحترامه لنادي فاقوس رئيساً وأعضاء ولاعبين، والجهاز الفني للفريق وجماهيره المحترمة ،وكافة العاملين بالنادي

معتبرين أن ما تم بعد المباراة ما هو إلا مشاحنات ومناوشات تمت دون قصد من أي طرف.

حيث تم الاعتذار للاعب فاقوس والجهاز الفني للنادي، وتمت مكالمة بين رئيس نادي الشرقية

ورئيس نادي فاقوس، أكد خلالها رئيس نادي الشرقية احترامه وتقديره لنادي فاقوس،كما تقدم مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس الإدارة، و إبراهيم الباجوري وشادي مسعد، وكافة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي بخالص الشكر والتقدير للواء محسن ذكي مساعد مدير أمن الشرقية ،والعميد علاء سليمان مأمور قسم ثان الزقازيق ،والمقدم أشرف ضيف رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق ،لجهودهم المضنية في عقد جلسة صلح بين اللاعب فكري أحمد لاعب فاقوس والكابو مصطفى بدر مشجع الشرقية.بعد الخلاف الذي نشب بينهما بعد انتهاء مباراة الشرقية وفاقوس بالأمس.وقد أشار مجلس الإدارة بأنه سيتم التنسيق لزيارة أعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية في أقرب وقت لمقر نادي فاقوس.هذا وقد سادت حالة من الود والبهجة بين الطرفين قبل مغادرة أتوبيس نادي فاقوس لمدينة الزقازيق.