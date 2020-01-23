الرائد يعلن تشكيله في مواجهة أهلي جدة بالدوري السعودي

أعلن بينسك هاسي المدير الفنى للرائد عن تشكيل الفريق لمواجهة أهلي جدة في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء تشكيل الرائد كالآتى :..

حراسة المرمى : عز الدين دوخه.

خط الدفاع : محمد العمري، ازيكيل بالومبكي، عبدالله الفهد، محمد الشريمي.

خط الوسط : سلطان الفرحان، أحمد الزين، جلال الداودي، ارنود جوم، محمد فوزير.

خط الهجوم : رائد الغامدي.

الاحتياط : أحمد الرحيلي، عبدالله مجرشي، عبدالله المقرن، حسين الشويش، فيصل دراسي، جهاد حسين، ماركو بيريز، محمد السهلي، محمد الدوسري.



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