تشكيل أهلي جدة لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لأهلى جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الرائد فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء تشكيل أهلي جدة كالآتى :

حراسة المرمى: ياسر المسيليم .

خط الدفاع: لوكاس ليما - محمد آل الفتيل - محمد الخبراني - سعيد المولد.

خط الوسط: الفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا - سلمان المؤشر - ماركو مارين .

خط الهجوم: دجانيني تافاريس - عمر السومة.

الاحتياط: باسم العطا الله، عبدالفتاح عسيري، يزيد بكر، حسين عبدالغني، حسين المقهوي، علي الأسمري، معتز هوساوي، محمد المجحد ، محمد البصاص.

دي سوزا - سلمان المؤشر - ماركو مارين .خط الهجوم: دجانيني تافاريس - عمر السومة.الاحتياط: باسم العطا الله، عبدالفتاح عسيري، يزيد بكر، حسين عبدالغني، حسين المقهوي، علي الأسمري، معتز هوساوي، محمد المجحد ، محمد البصاص.

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