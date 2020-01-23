مؤتمر صحفي وتدريب مفتوح لبيراميدز استعدادًا لبطل نيجيريا

يعقد الكراوتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا عصر السبت بستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة رينجرز في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز نظيره إينوجو رينجرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الخامسة من دور

المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

يقيم تشاتشيتش مؤتمره الصحفي في الرابعة عصر السبت بقاعة مؤتمرات ستاد القاهرة الدولي، بحضور أحد لاعبي فريق الكرة، بينما سيكون المران الأخير لبيراميدز في الساعة ٥ مساء على ملعب ستاد القاهرة،

وسيكون مفتوحًا لمدة ١٥ دقيقة أمام الإعلام.

يقيم نادي رينجرز مؤتمره الصحفي في الخامسة والنصف مساء بنفس القاعة على أن يكون مرانه الأخير في السادسة، نفس توقيت المباراة، وسيكون المران مفتوحًا لمدة ١٥ دقيقة طبقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،"كاف".

يذكر أن بيراميدز يحتل قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة ١٢ من ٤ انتصارات متتالية.