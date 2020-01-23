وزير الرياضة: مصر ستبهر العالم خلال تنظيم أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه على يقين بقدرة مصر على ابهار العالم خلال تنظيم أول دورة ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 23 وحتى 31 يناير الجاري.
وأضاف "صبحي" أنه دائما ما يشعر بالسعادة خلال وجوده رفقة أبطال الأولمبياد الخاص المصري لما يمتلكونه من عزيمةوإرادة حديدية وروح جبارة قادرة على صنع المستحيل.
وعبر وزير الرياضة عن سعادته بوضع البطولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي كان أول من ناصر قضايا ذوي الإعاقة الفكرية من خلال حضوره لافتتاح الألعاب الإقليمية الثامنةمصر 2018، كما أصدر قانون الإعاقة عام 2018.
وجاءت تصريحات وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بكشف آخر التفاصيل والمستجدات الخاصة بالألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام لاولى مرة خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية.
ويشارك في الدورة 800 لاعبا ولاعبة يمثلون 42 دولة يتنافسون على 4 رياضات هي "كرة القدم - ألعاب القوى - كرة السلة - البوتشي".
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