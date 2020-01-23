يستأنف فريق المقاولون، اليوم الخميس، تدريباته استعدادًا لمباراة ذئاب الجبل أمام طنطا، المقرر لها يوم الأحد، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر ضمن الأسبوع الـ١٥ من الدوري الممتاز.
يدرس الجهاز الفني لمقاولون بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق،بشرائط الفيديو نقاط القوة والضعف لدى فريق طنطا، من أجل الاستعداد للمباراة، كما يسعى الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، ومعالجة الأخطاء الدفاعية التي شهدتها مباراة ذئاب الجبل أمام الأهلي.
يستعد المقاولون لمباراة طنطا بالصفوف كاملة من دون غياب، بعد عودة طاهر محمد وتعافيه من الإصابة وجاهزيته فنيًا، حيث كان استبعاده أمام الأهلي لإراحته.
يحتل المقاولون العرب، المركز الثاني برصيد ٢٩ نقطة، بينما يحتل أبناء السيد البدوي المركز الثالث عشر برصيد ١٣ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.