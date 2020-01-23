المقاولون العرب يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة طنطا

يستأنف فريق المقاولون، اليوم الخميس، تدريباته استعدادًا لمباراة ذئاب الجبل أمام طنطا، المقرر لها يوم الأحد، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر ضمن الأسبوع الـ١٥ من الدوري الممتاز.

يدرس الجهاز الفني لمقاولون بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق،

بشرائط الفيديو نقاط القوة والضعف لدى فريق طنطا، من أجل الاستعداد للمباراة، كما يسعى الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، ومعالجة الأخطاء الدفاعية التي شهدتها مباراة ذئاب الجبل أمام الأهلي.

يستعد المقاولون لمباراة طنطا بالصفوف كاملة من دون غياب، بعد عودة طاهر محمد وتعافيه من الإصابة وجاهزيته فنيًا، حيث كان استبعاده أمام الأهلي لإراحته.

يحتل المقاولون العرب، المركز الثاني برصيد ٢٩ نقطة، بينما يحتل أبناء السيد البدوي المركز الثالث عشر برصيد ١٣ نقطة.