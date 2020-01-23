اتحاد الطائرة ينعى والدة كابتن منتخب مصر أشرف أبوالحسن

ينعى الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبدالدايم، لاعب منتخب مصر أشرف أبوالحسن لاعب الجيش الحالي والزمالك سابقًا في وفاة والدته المغفور لها بإذن الله. والزمالك سابقًا في وفاة والدته المغفور لها بإذن الله. تقرر تأجيل مباراة الجيش والأهلي إلى الأسبوع الأول من فبراير المقبل بدلًا من غدًا الجمعة، وذلك بعد الموافقة الكريمة من النادي الأهلي بتأجيل المباراة.

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