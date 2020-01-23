الاتحاد الأفريقي يعلن فتح باب الاستبدال بقوائم الأندية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموافقة على فتح باب الاستبدال بقوائم الأندية في الفترة الحالية بناء على طلب الأندية في ينايرالجاري.
وتقرر فتح الاستبدال بواقع أربعة أماكن لكل فريق بشرط ألا يكون شارك اللاعب المقيد منقبل في أي فريق في بطولة أفريقية .
ذلك بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذي سيتم استبداله وسيخرج من القائمة لم يشارك في أي مباراة مع فريقه في البطولة.
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