الميركاتو المصري | الاتحاد السكندري يواصل سوقه بضم مدافع سوري

أعلن نادي الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، تعاقده مع السوري عمر الميداني لمدة موسم ونصف الموسم.

وذكر نادي الاتحاد السكندري في بيان رسمي اليوم الخميس أن مجلس الإدارة نجح في التعاقد مع المدافع الدولي السوري عمرو الميدانى، الذى سبق له تمثيل أندية بيراميدز المصري والكويت الكويتي، و ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و خاصة في مركز قلب الدفاع.

وأضاف النادي أن اللاعب بدأ رحلته مع كرة القدم ضمن صفوف الوحدة السوري في موسم 2011، و خاض تجربته الأولى خارج سورية في موسم 2014 / 2015 ضمن صفوف المينا العراقي، وعاد بعدها إلى فريقه السابق الوحدة، و تدرج في منتخبات سورية للناشئين والشباب والأولمبي وخاض 60 مباراة رسمية مع المنتخب السوري الأول.

وأضاف النادي أن اللاعب وقع على عقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2020 بحضور محمد مصيلحي رئيس النادي وطلعت يوسف المدير الفني واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة وإيهاب جابر مدير شؤون اللاعبين.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ويستعد لمواجهة الإسماعيلي في إياب دور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال العربية، غد الجمعة.

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