رسميًا | مدرب الفتح الرباطي “الركراكي” يخلف مساعد مورينيو في قطر!

أعلن نادي الدحيل متصدر الدوري القطري الخميس تعاقده رسميًا مع المدرب المغربي وليد الركراكي لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي روي فاريا.

وجاء في بيان على موقع النادي الرسمي “تعاقدت إدارة النادي مع المدرب المغربي وليد الركراكي مدرب نادي الفتح الرباطي المغربي لتدريب الفريق الاول خلفًا للمدرب البرتغالي المستقيل روي فاريا”.

وسيكون الإختبار الأول للدحيل في عهدة الركراكي الجمعة أمام العربي ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المحلي.

ويعد الركراكي المدرب العربي الثالث الذي يتولى تدريب الفريق بعد الجزائري جمال بلماضي والتونسي نبيل معلول.

وكان الدحيل أعلن الإثنين إستقالة مدربه البرتغالي لأسباب شخصية دون تحديدها، علمًا أنها جاءت بعد أيام قليلة من الخسارة الثقيلة صفر-4 امام السد في نهائي كأس قطر.

وتعرّض فاريا لإنتقادات حادة بعد الخسارة القاسية وبعد الأداء المتواضع.

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وتولي فاريا المهمة في يناير 2019 خلفًا للتونسي نبيل معلول ونجح في قيادة الفريق الى الفوز ببطولة كأس الأمير، لكنه أخفق في مواصلة المشوار في دوري أبطال آسيا حيث خرج امام السد في دور الـ16 (1-1 ذهابًا و1-3 إيابًا).

ويتصدر الدحيل الدوري برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الريان الثاني وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى الآن.

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