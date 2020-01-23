تقرير | أهم 10 لاعبين مُتاحين للانتقال بقانون بوسمان في الميركاتو الشتوي 2020

يتيح قانون بوسمان الفرصة أمام عدد هائل من لاعبي العالم لاختيار فرقهم الجديدة خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما تقاعست أنديتهم عن تمديد عقودهم التي تنتهي في يونيه 2020، ويأتي على رأس هؤلاء “كريستيان إريكسن وإدينسون كافاني و لوكا مودريتش و دافيد سيلفا و دريس ميرتينز ”.

يُعد قانون بوسمان أهم القوانين الرياضية في العصر الحديث حيث يساعد لاعبي كرة القدم على الانتقال إلى أندية جديدة في نهاية عقودهم دون أن تحصل أنديتهم القديمة على مقابل مادي جراء تلك عملية الانتقال.

وبدأت قصة بوسمان في عام في عام 1990 حيث كان اللاعب “جان مارك بوسمان” يبحث عن نادٍ جديد للانتقال له بعد أن انتهى عقده مع “لييج البلجيكي” وكان يأمل بالانضمام إلى نادي “دنكيرك الفرنسي” إلا أن مطالب نادي لييج بالحصول على مقابل مادي للتخلي عنه رغم انتهاء عقده حالت دون إتمام الصفقة.

ومع إصرار النادي البلجيكي على عدم السماح لبوسمان بالرحيل، رفع لاعب خط الوسط قضية استمرت في المحكمة لخمس سنوات مستعينًا بخدمات المحامي “جان لويس دوبون” ويُمكن القول إن بوسمان نفسه لم يكن يتوقع أن صراعه الطويل للانتقال إلى فريق فرنسي مغمور سيُغير تاريخ كرة القدم، القضية عُرفت فيما بعد باسم “حكم بوسمان“.

وبعد انضمام الويلزي آرون رامسي لصفوف يوفنتوس باستخدام قانون بوسمان عندما رفض المدير الفني الإسباني “أوناي إيمري” تمديد عقده، بات كل لاعب يحلم بسيناريو مماثل، وفي سياق هذا التقرير سنتحدث معكم عن أبرز اللاعبين المتاحين للانتقال وفق قانون بوسمان في الميركاتو الشتوي 2020.

1-كريستيان إريكسن

النجم الدنماركي يعتبر ابرز لاعبي هذه القائمة، والذي يبلغ من العمر 27 عاماً وصلت قيمته السوقية إلى 100 مليون يورو حسب موقع “TransferMarkt” العالمي، ورفض “كريستيان إريكسن” لاعب وسط توتنهام الإنجليزي العرض الاخير لتجديد عقده مع “السبيرز” بعد تولي البرتغالي “جوزيه مورينيو” مسؤولية تدريب الفريق خلفاً للأرجنتيني المقال “ماوريسيو بوتشيتينو”، ومن أبرز الفرق المهتمه بضم اللاعب “الإنتر و ريال مدريد و باريس سان جيرمان”

2-إدينسون كافاني

المهاجم الدولي الأوروغوياني البالغ من العمر 32 عامًا اقترب بشدة من الإنتقال إلى صفوف نادي “أتليتيكو مدريد” بعد ما نال اللاعب اعجاب مدربهم “دييجو سيميوني” الذي ظل يراقب كافاني عن قرب في الفترة الأخيرة من أجل التعاقد معه، ويعيش كافاني فترة صعبة مع الـ بي آس جي لاسيما في ظل تراجع دوره بعد انضمام المهاجم الأرجنتيني “ماورو إيكاردي” مطلع الموسم الحالي معارا من إنتر الايطالي.

3-لوكا مودريتش

اقترب لاعب خط الوسط الكرواتي “لوكا مودريتش” البالغ من العمر 34 عامًا من إنهاء مسيرته الحافلة بالإنجازات مع “ريال مدريد” بسبب قلة مشاركاته وتفضيل زيدان اللاعب الواعد “فيديريكو فالفيردي” عليه، وكان اللاعب الفائز بجائزة البالون دور 2018 يريد الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي الى ان ادارة الفريق الملكي قررت التمسك باللاعب من اجل المنافسة علي كافة البطولات هذا الموسم وتسمح له بالرحيل بالميركاتو الصيفي، ومن ابرز الفرق المهتمه بضم اللاعب “الإنتر الإيطالي”.

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4-دافيد سيلفا

أشارت تقارير صحفية ان لاعب خط وسط مانشستر سيتي “دافيد سيلفا” يقترب من الرحيل عقب انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي،وينتهي عقد لاعب “فالنسيا الإسباني” السابق بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه سوف يضع كلمة النهاية لمسيرة امتدت لعشر سنوات مع السيتيزن حقق فيها العديد من الألقاب، ومن المتوقع إنتقال اللاعب صاحب ال34 عامًا إلى نادي “إنتر ميامي” بعد اتفاقه مع ديفيد بيكهام على التوقيع لصالح فريقه.

5-دريس ميرتينز

من المُقرر أن يصبح النجم البلجيكي لاعباً حراً في يونيو القادم، وليس لديه أي نية لتمديد عقده الحالي مع “نابولي”، وكان هناك مفاوضات لتجديد عقده مع النادي منذ فترة قصيرة إلا انها توقفت بسبب تردد الرئيس “أوريليو دي لورينتيس”فى تمديد عقد المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا، وافادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان المدرب الإسباني “ميكيل أرتيتا” المدير الفني الجديد لنادي “آرسنال” يرغب بشدة في ضم المهاجم البلجيكي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

باقي اللاعبين المتاحين..

1-البرزايلي ويليان لاعب “تشيلسي” و نجم منتخب البرازيل، الحاصل معهم على كوبا أمريكا الأخيرة صاحب الـ31 عامًا تقدر قيمته السوقية الحالية بـ32 مليون يورو، ومن ابرز الفرق المهتمه بضمه “برشلونة“.

2-يان فيرتونخين مدافع وقائد “توتنهام“، أصبح في الـ32 من عمره، وأصبحت قيمته تقدر حاليًا بـ18 مليون يورو ابرز المهتمه بضمه “أياكس”.

3-ماريو جوتزه لاعب “بوروسيا دورتموند“، صاحب هدف الفوز بكأس العالم 2014، والبالغ من العمر 27 عاماً تقدر قيمته السوقية بـ18 مليون يورو.

4-توماس مونييه لاعب “باريس سان جيرمان” و الظهير الأيمن لمنتخب بلجيكا، والذي يبلغ من العمر 28 عامًا و تقدر قيمته بـ30 مليون يورو.

5-بليز ماتويدي لاعب خط وسط “يوفنتوس” ومنتخب فرنسا صاحب الـ32 عامًا تقدر قيمته بـ18 مليون يورو، ومن ابرز الفرق المهتمه بضمه “مانشستر يونايتد“