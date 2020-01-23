رسميًا | الإنتر يعلن ضم فيكتور موسيس من تشيلسي

أعلن نادي انترناسيونالى الإيطالي رسميًا عن ضم اللاعب “فيكتور موسيس” جناح نادي تشيلسي الانجليزي.

وكان قد وصل اللاعب إلى إيطاليا من يومين، استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم توقيع العقود.

ووقع اللاعب الدولي النيجيري على عقود النيراتزوري الرسمية منذ قليل، بعد الخضوع إلى الفحوصات الطبية الشاملة على مدار الساعات الماضية.

وجاءت الصفقة بحسب التقارير الإخبارية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ولم يتم التأكد بعد من وجود بند أحقية الشراء في الميركاتو الصيفي القادم.

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وانتقل موسيس من تشيلسى إلى صفوف “فنربخشة” التركى فى يناير 2019 الماضى، على سبيل الإعارة، حيث لم يجد له مكانا فى تشكيلة البلوز بسبب اعتماد “لامبارد” على الجناح الاسباني “سيزار أزبيليكويتا”.

وطلب المدير الفني لفريق الإنتر “انطونيو كونتي” من اللاعب النيجيري قطع اعارته مع “فنربخشة” من اجل ضمه إلى صفوف النادي الايطالي.

ولعب موسيس تحت قيادة المدرب “انطونيو كونتي” في البلوز، وشارك معه في 34 مباراة، مسجلا 3 اهداف وصانعا ثلاثة، وساهم بشكل كبير في تحقيق لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

ويأمل كونتي في استعادة اللاعب مستواه الرائع الذي قدمه مع تشيلسي، من اجل مساعدة الفريق لإستكمال المنافسة على لقب الاسكوديتو.