برشلونة يستهدف التعاقد مع مهاجم فالنسيا لتعويض غياب سواريز

ذكرت صحيفة “سبورت الكتالونية” ان رودريجو مورينو هو احد المهاجمين الذين يستدفهم “برشلونة” للتعاقد معهم في الميركاتو الشتوي الحالي لتعويض غياب “لويس سواريز” المصاب.

ويريد البرسا التعاقد مع مهاجم “فالنسيا” على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر مقابل 6 مليون يورو، بالإضافة الى أحقية الشراء بسعر 55 مليون يورو اذا شارك اللاعب في عدد معين من المباريات.

وعلق “ألبيرت سيلاديس” المدير الفني للخفافيش، على اهتمام برشلونة بالتعاقد مع لاعبه “رودريجو مورينو” في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية.

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قائلاً : “ما أعرفه هو أن رودريجو يتدرب معنا، وأي شيء بخلاف ذلك مجرد فرضيات، وإذا حدث شيء سأوضح رأيي”.

وعلى الرغم من أن رودريجو لا يحظى بنفس قدرات “سواريز” على التهديف إلا ان النادي الكتالوني فضل التفاوض مع اللاعب، الذي يبلغ متوسط اهدافه مع الخفافيش 0.26 هدفًا في كل مباراة.

وكان موسم 2017-2018 هو أفضل موسم للمهاجم الإسباني، حيث سجل 19 هدفًا في 44 مباراة، وقد سجل 54 هدفًا في ستة مواسم له مع “فالنسيا“.