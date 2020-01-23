اونلاين | كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والرائد بث مباشر KSA SPORT المفتوحة «Dawri» هدف السومة رابط الاهلي

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يحتضن إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية المباراة المرتقبة بين الأهلي والرائد في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك اليوم 23 يناير 2020، ستكن مباراة الاهلي والرائد مباراة نارية وقوية للغاية بسبب تعادل الفريقين في النقاط حيث يتواجد الرائد بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما على الجانب الآخر يحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة.

يلا شوت تفاصيل مباراة الاهلي والرائد في الدوري السعودي

ساعات قليلة تفصلنا عن قمة الجولة الخامسة عشر بين اهلي جدة والرائد السعودي، يرغب كل من الاهلي والرائد في الفوز بمباراة الليلة والظفر بالثلاث نقاط كاملة من أجل فك الشراكة بين الفريقين حيث يتعادل الناديين في عدد النقاط في المركز الثالث والرابع تواليا.

يبحث عشاق الساحرة المستديرة من حول العالم وخاصة محبي ومشجعين عمر السومة وأهلي جدة في الوقت الراهن عن التفاصيل المتعلقة بمباراة الاهلي والرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين

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سنكون معكم في تغطية مواعيد أهم المباريات والقنوات الناقلة لها، ونقدم لكم مواعيد أهم البطولات الكبرى،تقام المباراة في تمام 20:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، بما يوافق الساعة 19:10 بتوقيت مصر وفلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة اهلي جدة والرائد في بطولة الدوري السعودي والمعلق المحدد للتعليق على اللقاء..

تنقل مباراة الاهلي الرائد عبر قنوات الكأس الرياضية السعودية الناقلة الرسمي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث ستنقل المباراة من خلال قناة Kas Sport HD 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي.