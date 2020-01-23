رياضة | كواليس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاجتماع الفني لمباراة فريق الزمالك ومازيمبي الكونغولي عن ارتداء الزمالك للزي الأبيض في مواجهة الغد بين الفريقين.

ويستضيف الزمالك نظيره مازيمبي غدا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأقيم الاجتماع الفني مساء اليوم وأسفر عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي ويرتدي الحارس الزي الأخضر، بينما يرتدي مازيمبي الزي الأسود ويرتدي حارسه الزي البرتقالي.

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وحضر الاجتماع الفني من الزمالك: نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي مساء غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمن نادي مازيمبي التأهل رسميا إلى دور الثمانية من المسابقة الإفريقية في صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ، أما الزمالك فيأتي ثانيا برصيد 7 نقاط.