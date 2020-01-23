رياضة | خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الاتفاق السعودي، عن إتمام التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء رحيل أزارو عن الأهلي، بسبب هبوط مستواه الفني وفسح المجال لقيد السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد في القائمة المحلية والإفريقية بدلًا منه.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة وجود بند يتيح للنادي السعودي، شراء اللاعب بصفة نهائية عقب انتهاء الإعارة، فضلًا عن تجديده على عقود للأهلي لمدة موسمين أخريين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن عقد إعارة أزارو للاتفاق السعودي، لا يحمل أي بنود تتيح بيع اللاعب بصفة نهائية، على أن يعود للمارد الأحمر في صيف 2020.

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كما نفى المصدر، توقيع أي عقود جديدة بين اللاعب والنادي الأهلي كما تردد مؤخرًا بتوقيع عقود جديدة لمدة موسمين، وأنه مازال يتبقى للاعب عام آخر بخلاف ما سيلعبه في صفوف الاتفاق حتى نهاية الموسم الجاري".

ومن المنتظر أن يظهر أزارو في أولى مشاركاته مع الاتفاق السعودي، ضد الاتفاق السعودي، بالمباراة المقرر لها عصر غدٍ الجمعة ضمن مباريات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد بلاتينيوم ستارز بمؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.