رياضة | ردا على تجاهل فايلر.. لاعب جديد بالأهلي يطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ردا على تجاهل فايلر.. لاعب جديد بالأهلي يطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نجم النادي الأهلي من إدارة فريقه برئاسة محمود الخطيب الرحيل إلى أحد أندية الدوري المصري على سبيل الإعارة.

وحرص محمد فخري متوسط ميدان القلعة الحمراء على حث لجنة الكرة بالأهلي على ضرورة الرحيل إلى وجهة أخرى على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

وجاء طلب فخري بالمغادرة لأنه يعلم أن هناك تخمة من اللاعبين المتواجدين في وسط الملعب الأمر الذي يجعل فرصته في المشاركة مع السويسري رينيه فايلر أمرا مستحيلا.

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وكان فخري انضم إلى صفوف الأهلي منذ عامين ونصف العام، قادما من غزل المحلة، لكنه لم يحصل على أي فرصة للمشاركة مع الفريق الأول.

ورغم مشاركة اللاعب وتألقه مع فريق الشباب، إلا أن كثرة اللاعبين في خط الوسط يقلل من فرصته في التواجد، لذا فإن إدارة الأهلي تدرس العديد من العروض من أجل رحيل محمد فخري.