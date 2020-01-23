رياضة | فوز مياه البحيرة وتعادل غزل كفر الدوار وسقوط كفر بولين بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مياه البحيرة وتعادل غزل كفر الدوار وسقوط كفر بولين بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم الخميس، ثلاث مباريات مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرون بالمجموعة الحادية عشر بدوري القسم الثالث.

حيث تعادل غزل كفرالدوار على فريق كوم حمادة بهدف لكل منهما، وحقق فريق مياه البحيرة فوزا غاليا علي بدر بهدف نظيف، وخسر كفر بولين من مركز شباب كوم حماده، بهدف دون مقابل

وشهدت تلك الجولة مؤخراً فوز العبور علي إيتاي البارود بثلاثة أهداف نظيفه، والمعمورة علي حوش عيسي بهدفين مقابل هدف، وحقق فريق الترام الفوز علي فريق مركز شباب القباري بثلاثة أهداف نظيفه.

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وفاز فريق سبورتنج علي نظيره نهضة العامرية بهدفين دون رد، وحقق بترول أسكندرية فوزا علي رشيد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1-سبورتنج 34 نقطة

2-مياه البحيرة 34 نقطة

3-الترام 33 نقطة

4-بترول إسكندرية 27 نقطة

5- ايتاي البارود 25 نقطة

6- شباب كوم حمادة 25 نقطة

7-بدر 24 نقطة

8-كفربولين 21

9-المعمورة 22 نقطة

10-غزل كفرالدوار 20 نقطة

11-نهضة العامرية 19 نقطة

12-العبور 16 نقطة

13-نادي رشيد 16 نقطة

14- حوش عيسي 15 نقطة

15-القباري 13 نقطة

16- كوم حمادة 21نقطة.