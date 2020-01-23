رياضة | خاص - الزمالك: قيد كاسونجو ليس علاقة له بالاستبدال الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الزمالك: قيد كاسونجو ليس علاقة له بالاستبدال الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق خارج ملف الاستبدال الإفريقي بالقيد الشتوي في يناير الجاري.

وأوضح أنور في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي"أن الزمالك يتبقى له مقعد في قائمته الإفريقية من الأساس وتم تخصيصه لكاسونجو من البداية بعيدًا عن ملف الاستبدال.

وأرسل الكاف خطاب اليوم يتيح الحق في قيد ٤ لاعبين استبدال بقائمة الفريق الشتوية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدا الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.