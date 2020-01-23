رياضة | مطروح يخطف نقطة من مركز شباب الحمام والجزيرة يتعادل مع الحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطروح يخطف نقطة من مركز شباب الحمام والجزيرة يتعادل مع الحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مطروح من خطفة نقطة ثمينة خارج ملعبة من مركز شباب الحمام بعد تعادلة في اللحظات الأخيرة 1/1 في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم بملعب مركز شباب الحمام في إطار مباريات الجولة الثانية عشر للمجموعة الثانية عشر ب لمسابقات القسم الثالث ليزداد موقف مركز شباب الحمام صعوبة بعد إرتفاع رصيدة للنقطة السابعة في المركز قبل الأخير، بينما رفع مطروح رصيدة عند النقطة 16.

وفي ملعب المدينة الشبابية بالأسكندرية تعادل فريق الجزيرة مع فريق الحرية بهدف لكل فريق ليرفع الجزيرة رصيدة عند النقطة 19 في المركز الأول مع الهلال، بينما رفع الحرية رصيدة عند النقطة 14في المركز الخامس.

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وتختتم مباريات الجولة غدا بلقائين حيث يواجه شباب الضبعة صاحب المركز السادس برصيد 12نقطة فريق مطروح متذيل المجموعة ب4نقاط ويسعي شباب الضبعة للفوز للدخول في منطقة الأمان ، بينما يسعي الشرطة للفوز للهروب من قاع الجدول.

وفي ملعب مركز شباب مطروح يواجه فريق المصري السلومي صاحب المركز الثالث برصيد16نقطة فريق برج العرب صاحب المركز السابع برصيد 10نقاط

ويسعي الفريق السلومي للفوز للمنافسة علي قمة المجموعة بينما يسعي فريق برج العرب للعودة للإسكندرية بنتيجة إيجابية لدخول في وسط الجدول.

ترتيب المجموعة الثانية عشر "ب"

1- الهلال 19 نقطة

2- الجزيرة 19 نقطة

3- المصري السلوم 16 نقطة

4- مطروح 16 نقطة

5- الحرية 14 نقطة

6- شباب الضبعة 12 نقطة

7- برج العرب 10 نقاط

8- مرمز شباب الحمام 7نقاط

9- الشرطة 4 نقاط