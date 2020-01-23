رياضة | تأجيل الجولة السابعة للقسم الرابع بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل الجولة السابعة للقسم الرابع بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات دوري القسم الرابع، تأجيل مباريات الجولة السابعة بقنا، الي كان مقرراً أن قام عصر الجمعة، وفقاً لمطالب الجهات الأمنية، على أن تقام يوم الأحد المقبل.

حيث يلتقي فريق نادي الشعب بقوص، نظيره فريق نادي سكر قوص، بملعب نادي قفط، في مباراة تحمل عنوان، "ديربي المدينة" حيث يدخل فريق الشعب متصدرا المجموعة برصيد 12 نقطة، ويسعي لتحقيق الفوز ومواصلة الصدارة.

فيما يحل نادي السكر المباراة، وله 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث، ويامل في تحقيق الفوز والوصول للنقطة 10، وينتظر لقاء الشعب ونجع حمادي الاسبوع المقبل، على أمل تعادل الفريقين، وتحقيقه الفوز على دشنا وتصدره المجموعة، خاصة أن مباراته الاخيره أمام نجع حمادي على ملعبه ووسط جمهوره.

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق نادي العمال بقنا، نظيره مركز شباب نجع حمادي، بملعب الاول، حيث يدخل فريق العمال المباراة وله نقطة واحدة يقع بها بمؤخرة جدول المسابقة، ويسعي لتحقيق اول فوز له بالبطولة.

Advertisements

على الجانب الاخر، يدخل المباراة وله 10 نقاط بالمركز الثاني، ويامل في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة، لاسيما وان مباراته المقبلة أمام شعب قوص المتصدر.

ترتيب القسم الرابع

1- شعب قوص12 نقطة

2- نجع حمادي 10 نقطة

3- شعب قوص 7 نقاط

4- شباب دشنا 4 نقاط

5- عمال قنا نقطة وحيدة