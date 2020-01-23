رياضة | صدمة مدوية.. برشلونة يعلن مدة غياب نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة مدوية.. برشلونة يعلن مدة غياب نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة من العيار الثقيل بالكشف عن مدة غياب نجم الفريق في الفترة القادمة بعد الإصابة التي تعرض لها يوم أمس في لقاء الكأس.

وتعرض نيتو حارس مرمي فريق برشلونة لإصابة قوية خلال مواجهة إيبيزا في دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا والتي حسمها البرسا بهدفين مقابل هدف.

واكد النادي الكتالوني على أن نيتو يعاني من إصابته بالتواء في كاحل القدم وسيغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع قادمة بشكل رسمي.

ويخضع نيتو لجلسة علاج خاصة داخل النادي الكتالوني أملاً في عودته للفريق للمشاركة بأسرع وقت في الوقت الذي عاد فيه منذ أيام قليلة تيرشتيجن للفريق بعد تعافيه من الإصابة.