رياضة | الجهاز المعاون يقود تدريبات الألومنيوم قبل موقعة المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجهاز المعاون يقود تدريبات الألومنيوم قبل موقعة المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صلاح صالح، مدير نادي الألومنيوم، والمشرف العام على فريق الكرة بالنادي، إن الجهاذ المعاون يقود تدريبات الفريق، في غياب ياسر الكنانى، المدير الفني للفريق، الذي توجه المنصورة لتقبل العزاء في المغفور لها والدته.

وأشار صالح الي ان الفريق يؤدي تدريباته بكل جدية، تحت قيادة الجهاذ المعاون، استعدادا لمواجهة فريق نادي المنيا، بالجولة الرابعة عشر، للمجموعة الأولى، بدوري القسم الثاني.

وأضاف ان ياسر الكنانى سوف يكون موجود مع الفريق يوم السبت المقبل بالمنيا، وهو من سيقود الفريق فنيا في هذا اللقاء الهام، الذي نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة المنافسة علي صدارة المجموعة.

وتابع صالح ان الفريق سوف يغادر غدا الجمعة متوجها لمحافظة المنيا، استعدادا لمواجهة فريق نادي المنيا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل بملعب الاخير.

ويحتل فريق نادي الالومنيوم المركز الثاني برصيد 25 نقطة، مساويا في عدد النقاط مع نادى البنك الأهلي صاحب المركز الأول.