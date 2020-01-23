رياضة | رسميا.. رمضان السيد مديرا فنيا لبلدية المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. رمضان السيد مديرا فنيا لبلدية المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي في التعاقد مع رمضان السيد مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، عقب إستقالة رضا عبد العال وجهازه المعاون.

ويضم الجهاز المعاون لرمضان السيد، كلاً من، وائل القباني مدربا عام، وهشام الحلو مدرب عام، ومحمد رمضان السيد مدرب، وأحمد أبومسلم مدرب حراس مرمى.

الجدير بالذكر ان رمضان السيد قد تولي تدريب بلدية المحلة منذ موسمين وكاد أن يصعد بالفريق للدوري الممتاز لولا الهزيمة من الرجاء في آخر مباراة.

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وكان بلدية المحلة قد تعاقد مع كرم جابر في بداية الموسم ولسوء النتائج تقدم بإستقالته، ثم تم التعاقد مع رضا عبد العال والذي تقدم بإستقالته أمس ليعتبر رمضان السيد هو ثالث مدرب للفريق هذا الموسم.

ويحتل بلدية المحلة المركز السابع في المجموعة الثالثة بحري برصيد ١٦ نقطة.

وكان بلدية المحلة تعاقد خلال شهر يناير مع ثلاث صفقات وهم محمود صلاح من طنطا، أكثم سمير صانع العاب الرجاء، عبدالعزيز إبراهيم من مالية كفر الزيات.