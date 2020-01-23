رياضة | أزمة تهدد الزمالك في إفريقيا.. تعرف على التفاصيل

يواجه نادي الزمالك عقبة في طريق إزالة الثنائي التونسي حمدي النقاز ومحمد عنتر من قائمة الفريق الإفريقية خلال الموسم الجاري.

وشارك الثنائي مع الزمالك في الأدوار الأولى من البطولة بما يعني عدم إمكانية حذف اسمهم من القائم.

وخاطب الكاف نادي الزمالك بالموافقة على استبدال ٤ لاعبين في يناير الجاري للأندية المشاركة في إفريقيا.

واشترط الكاف في خطابه إزالة اسم أي لاعب من القائمة شريطة ألا يكون شارك في أي مباراة منذ بداية البطولة الإفريقية.

وينطبق نفس الحال على محمد عنتر لاعب الفريق وعدم إمكانية إزالة اسمه من القائمة بسبب مشاركته من قبل في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.