رياضة | أزمة تهدد الزمالك في إفريقيا.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة تهدد الزمالك في إفريقيا.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواجه نادي الزمالك عقبة في طريق إزالة الثنائي التونسي حمدي النقاز ومحمد عنتر من قائمة الفريق الإفريقية خلال الموسم الجاري.
وخاطب الكاف نادي الزمالك بالموافقة على استبدال ٤ لاعبين في يناير الجاري للأندية المشاركة في إفريقيا.
وشارك الثنائي مع الزمالك في الأدوار الأولى من البطولة بما يعني عدم إمكانية حذف اسمهم من القائم.
وخاطب الكاف نادي الزمالك بالموافقة على استبدال ٤ لاعبين في يناير الجاري للأندية المشاركة في إفريقيا.
واشترط الكاف في خطابه إزالة اسم أي لاعب من القائمة شريطة ألا يكون شارك في أي مباراة منذ بداية البطولة الإفريقية.
وينطبق نفس الحال على محمد عنتر لاعب الفريق وعدم إمكانية إزالة اسمه من القائمة بسبب مشاركته من قبل في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.
وكان نادي الزمالك قرر قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمته الإفريقية ليكون جاهزا من مباراة الجولة السادسة بدوري الأبطال الإفريقي.