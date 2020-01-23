رياضة | الكشف عن مدة غياب حارس برشلونة بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب حارس برشلونة بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نيتو، حارس مرمى الفريق الأول بنادي برشلونة، لإصابة في مباراة الأمس، أمام فريق إيبيزا، في كأس ملك إسبانيا.

نتيجة مباراة برشلونة وإيبيزا في كأس ملك إسبانيا

وتمكن برشلونة من الفوز على فريق إيبيزا، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، أحرزهما الفرنسي أنطوان جريزمان.

حجم إصابة نيتو

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وأوضح برشلونة في بيانه الذي أصدره مساء أمس، أن نيتو يعاني من التواء في الكاحل الأيسر للقدم.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نيتو سوف يغيب عن برشلونة لمده قد تصل لـ 3 أساببع، وهو ما يؤكد غيابه عن مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس الملك.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.