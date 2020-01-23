رياضة | عاجل.. الزمالك يتلقى خطابا رسميا من "الكاف" بشأن الاستبدال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يتلقى خطابا رسميا من "الكاف" بشأن الاستبدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن الموقف النهائي للاستبدال في القائمة المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد الخطاب أحقية أي فريق مشارك في البطولات الإفريقية "دوري أبطال أفريقيا، الكونفدرالية الإفريقية" في استبدال ٤ لاعبين بحد أقصى بالقائمة بشرط عدم مشاركة اللاعبين الجدد في أي بطولة إفريقية حالية، أو مشاركة اللاعبين الذي من المقرر خروجهم من القائمة الحالية في أي مباراة.

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ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك قيد الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد عيد وإمام عاشور في قائمة الفريق الأفريقية، بعد أحقية في خروج الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وأيمن حفني من القائمة.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي، غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.