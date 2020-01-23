رياضة | رسميا.. الاتحاد السكندري يضم السوري عمرو الميداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الاتحاد السكندري يضم السوري عمرو الميداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده رسمياً مع المدافع الدولي السوري عمر الميداني لمدة موسم ونصف قادمًا من الكويت الكويتي.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لزعيم الثغر في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي وطلعت يوسف المدير الفني للفريق، واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة وإيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.

وبدأ الميداني رحلته مع كرة القدم ضمن صفوف الوحدة السوري في الموسم 2011 ، و خاض تجربته الأولى خارج سوريا في الموسم 2014-2015 ضمن صفوف المينا العراقي، وعاد بعدها إلى فريقه السابق الوحدة، كما تدرج في منتخبات سوريا للناشئين والشباب والأولمبي وخاض 60 مباراة رسمية مع المنتخب السوري الأول.

وأشاد طلعت يوسف المدير الفني للفريق بقدرات الميداني الفنية والبدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز ، و امتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء حيث عتبره إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.