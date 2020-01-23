شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يفاوض سواريز وبوسكيتس لدعم «ميامى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن رغبة ديفيد بيكهام، مالك نادى إنتر ميامى الأمريكى، فى التعاقد مع لاعبين من برشلونة. وبحسب الصحيفة، فإن بيكهام يسعى لدعم فريقه بالثنائى لويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس.

وحاول بيكهام إغراء ليونيل ميسى، أسطورة برشلونة أيضًا بالانضمام إلى الفريق الأمريكى، إلا أن النجم الأرجنتينى أكد علانية أنه لن يلعب لأى فريق سوى برشلونة.

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وصوب بيكهام أنظاره أيضًا تجاه سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، الذى دخل مؤخرًا ضمن قائمة أفضل 4 هدافين فى تاريخ البريميرليج. ومن المقرر أن يخوض إنتر ميامى أول مواسمه فى دورى المحترفين الأمريكى هذا العام، وتحديدًا يوم 14 مارس المقبل.

وختمت الصحيفة بأنه وفقا لموعد انطلاق الدورى الأمريكى فإن إنتر ميامى سينتظر حتى الصيف المقبل لضم النجوم الذين يستهدفهم.

ويأمل بيكهام فى ظهور فريقه بصورة قوية خلال الموسم الأول له والتواجد فى دائرة المنافسة بقوة متسلحا ببعض نجوم الكرة الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى المنافسة.