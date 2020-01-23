شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى بوروسيا دورتموند قبل موقعة «كولن» فى البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف لوسيان فافر، المدير الفنى لفريق بوروسيا دورتموند، موقف لاعبيه المصابين من المشاركة أمام كولن، اليوم، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، فى الجولة الـ19 من الدورى الألمانى.

وأكد المدير الفنى السويسرى أن الثنائى توماس ديلانى ودان أكسيل زاجادو سيواصلان الغياب، بينما أعلن جاهزية مارسيل شميلزر.

وألمح فافر لوجود شكوك حول لاعبين آخرين، بشأن اللحاق بالمباراة المقبلة، دون أن يفصح عن اسميهما.

وتطرق للحديث عن مباراة فريقه الماضية ضد أوجسبورج، قائلًا: «كانت مواجهة مجنونة، نجحنا فى الفوز (5-3) بعد التأخر، وهذا أمر جيد.. لكننا لسنا مضطرين كل مرة لتسجيل 5 أهداف من أجل الانتصار».

وعن المشاكل الدفاعية التى يعانى منها فريقه، أجاب: «يجب أن نلعب بتركيز أكبر، وألا نسمح لأنفسنا بتلقى أهداف مفاجئة.. يجب علينا أن نستبق الأمور، فهذا هو السبيل الوحيد».

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وحول الوافد الجديد، إيرلينج هالاند، الذى سجل ثلاثية فى ظهوره الأول، أجاب فافر: «إنه يترك انطباعًا جيدًا عنه بشكل دائم، كما أنه يتدرب بكل جدية، ويرغب فى الفوز دومًا».

وأكمل: «عندما يهدر فرصة تهديفية، يكون غاضبًا.. من الرائع تدريب لاعبين من هذه النوعية، لقد قدم الكثير وجلب لنا الفرحة».

واستطرد: «إنه لم يتدرب لبضعة أسابيع طوال الشهر الماضى، لكن من الممكن أن يبدأ فى التشكيلة الأساسية أمام كولن، وقد يكون أيضًا على مقاعد البدلاء».

وأثار الغموض حول مهاجمه الإسبانى، باكو ألكاسير، إذ قال: «نرى بعضنا يوميًا، لكنى لم أتحدث معه على وجه الخصوص، لذا فالوضع على ما يرام، ودعونا نرى ما إذا كانت هناك فرصة لتواجده فى القائمة».

ورفض المدرب السويسرى التعليق على التقارير، التى تربط الدولى الإسبانى بالرحيل، قائلًا: «لا يمكننى قول أى شىء بشأن ذلك، فأنا لا أعرف شيئًا».

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة إدارة دورتموند فى رحيل ألكاسير، حيث تم عرضه على ناديى مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، فى ظل رغبتهما فى تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.